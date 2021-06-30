Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında konuştu. Lavrov, "Kanal İstanbul'un yapılması, yabancı ülkelerin askerlerinin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ise "Ne kanal İstanbul’un Montrö’ye ne Montrö’nün kanal İstanbul’a bir etkisi var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gerçekleştirdikleri birebir ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın açıklaması için kameraların karşısına çıktı. Lavrov'dan Kanal İstanbul ile ilgili bir açıklama yaptı.

Lavrov açıklamasında, "Kanal İstanbul'un yapılması, yabancı ülkelerin askerlerinin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır" dedi.