Rusya'dan İsrail'e 'Doğu Kudüs' uyarısı!
Rusya, terör devleti İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu.23 Temmuz 2019 Salı 23:12
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör devleti İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.
İsrail'in terör eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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