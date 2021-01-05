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Dünya Rusya'dan İran'a destek
Dünya

Rusya'dan İran'a destek

Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, İran'ın uranyum zenginleştirmesinin abartılmaması gerektiğini ifade ederek, nükleer programın şeffaf ve doğrulanabilir olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:31:00 -
Rusya'dan İran'a destek

Münübe Yılmaz

Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, İran'ın uranyum zenginleştirmesinin abartılmaması gerektiğini ifade ederek, nükleer programın şeffaf ve doğrulanabilir olduğunu söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmasından sevinç duymuyoruz, ancak İran'ın %20 oranında uranyum zenginleştirmesinin abartılması için bir sebep yok' ifadesinde bulunan Ulyanov, 'İran'ın nükleer programı hala şeffaf ve doğrulanabilirdir'dedi. Nükleer anlaşmanın kapsamlı uygulamasını yeniden canlandırmaya odaklanmaları gerektiğini belirten Ulyanov, 'İran'ın %20'ye varan uranyum zenginleştirmesine yeniden başladığını açıklaması, yeni bir gelişme değil. Nükleer anlaşma koşullarının olası normalleşmesi ile bu eylem tersine çevrilebilir' açıklamasında bulundu. İran, bundan sonraki adımlarında herhangi bir operasyonel kısıtlamaya boyun eğmeyeceğini, şu andan itibaren İran'ın nükleer programı yalnızca teknik ihtiyaçları temelinde ilerleyeceğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinin her zamanki gibi devam edeceğini açıklamıştı.

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