Rusya’dan İmamoğlu’na ziyaret! Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, CHP’li Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyükelçi Aleksey Erkhov, Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbet sırasında belediyeler arası işbirliği ele alındı" denildi.

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