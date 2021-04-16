Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye'yi ikna etmek istiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’yi zaman içinde Kırım konusunda pozisyonunu değiştirmeye ikna etmeyi umduklarını belirtti. Kremlin Sözcüsü ayrıca, son dönemde Türkiye ile ilişkilerde soğukluk olduğu yorumlarını da reddetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çarşamba günü gerçekleştirdikleri görüşmeye dair bir soru karşısında Kremlin Sözcüsü şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Zelenskiy’in görüşmelerine gelirsek, bu, iki ülkenin ikili ilişkileriyle ilintili. Kırım hususundaki açıklamalarıysa, hâlâ ciddi görüş ayrılıklarımızın bulunduğu meseleler kategorisinde yer alıyor”

Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu görüş ayrılıklarını Ukrayna tarafı ile aşabileceğimizi sanmıyoruz, fakat Türk partnerlerimizi Kırım ile ilişkili mevcut pozisyonlarının doğru olmadığı, hatta tamamen yanlış olduğu konusunda ikna edebilmeyi umuyoruz”.

‘Türkiye ile ilişkilerimizde soğukluk yok’

Kremlin Sözcüsü bunun yanında, 'son haftalarda Türkiye ile ilişkilerde bir soğukluk olduğunun söylenip söylenemeyeceği' sorusu karşısında, tam tersine ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirtti.

"Partner dediğiniz böyle olur"

Türkiye’ye uçuşların bir buçuk ay için askıya alınmış olmasının, ülkelerin ikili ilişkileri ile ilgisinin olmadığını, bunun tamamıyla Türkiye’deki vaka sayılarının artışıyla ilgili olduğunu belirten Peskov, “Türk partnerlerimiz tabii ki vatandaşlarımız için endişeleniyor olmamıza anlayışla yaklaştı. Partnerlik dediğiniz tam olarak böyle bir şey” vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmelerini takiben, ‘Donbass krizi başta olmak üzere Kırım konusunda da ortak görüşte olduklarını bir kez daha teyit ettiklerini’ söylemişti.