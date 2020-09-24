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Aktüel Rusya'dan iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan eden Bulgaristan'a tepki:
Aktüel

Rusya'dan iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan eden Bulgaristan'a tepki:

"Bunu, Rusya ve Bulgaristan arasındaki yapıcı iş birliğine zarar verme yönünde kasıtlı girişim olarak değerlendiriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:46:34 -
Rusya'dan iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan eden Bulgaristan'a tepki:

MOSKOVA (AA) - Rusya, Bulgaristan'ın iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Rusya'nın ticari temsilciliğindeki iki çalışanı istenmeyen kişi ilan ettiği anımsatıldı.

Bunun "üzücü" bir karar olduğu belirtilen açıklamada, "Bunu, Rusya ve Bulgaristan arasındaki yapıcı iş birliğine zarar verme yönünde kasıtlı girişim olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu karara gelecekte yanıt verileceği kaydedildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, dün ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini ve diplomatların ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiğini bildirmişti.

Çekya 6 Haziran'da, Slovakya ise 10 Ağustos'ta Rusya'dan ikişer diplomatı "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti.

Norveç 18 Ağustos'ta, Avusturya da 24 Ağustos'ta birer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

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