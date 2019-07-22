Rusya'dan İdlib saldırısına yalanlama
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının İdlib’deki bir pazar yerine saldırıda bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "İngiltere ve ABD’nin finanse ettiği ‘Beyaz Miğferler’ kuruluşundan ismi belirtilmeyen kaynakların söylediği, Rus uçaklarının İdlib’deki Maaret-Numan yerleşim biriminde bir pazar yerini vurduğu iddiaları yalan" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Rus uçaklarının söz konusu bölgede hiçbir görev gerçekleştirmediği vurgulandı. Maaret-Numan’daki bir pazar yerinde Rus uçakları tarafından saldırı gerçekleştirildiği ve saldırıda sivillerin öldüğü ileri sürülmüştü.
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