Rusya'dan İdlib saldırısına yalanlama Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının İdlib’deki bir pazar yerine saldırıda bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "İngiltere ve ABD’nin finanse ettiği ‘Beyaz Miğferler’ kuruluşundan ismi belirtilmeyen kaynakların söylediği, Rus uçaklarının İdlib’deki Maaret-Numan yerleşim biriminde bir pazar yerini vurduğu iddiaları yalan" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Rus uçaklarının söz konusu bölgede hiçbir görev gerçekleştirmediği vurgulandı. Maaret-Numan’daki bir pazar yerinde Rus uçakları tarafından saldırı gerçekleştirildiği ve saldırıda sivillerin öldüğü ileri sürülmüştü.

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