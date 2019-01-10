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Rusya'dan İdlib açıklaması: Adım atacağız

Rusya, Türkiye ile imzalanan Soçi Mutabakatı'nı delmeye hazırlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, yakın zamanda İdlib'e girileceği duyuruldu.

10 Ocak 2019 Perşembe 23:58
Rusya'dan İdlib açıklaması: Adım atacağız

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye’nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya’nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.

Rusya, İdlib'deki terör meselesini bahane ederek bölgeye girmeye hazırlanıyor. Söz konusu girişim, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan 'Soçi Mutabakatı'na zarar verecek' bir hamle olarak yorumlandı.

"Gerekli adımlar atılacak"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:58
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