Rusya'dan gündemi sarsan CHP ve Öcalan İddiası

Avrupa ülkelerinde bölücü örgüt yanlıları tarafından terörist başı Öcalan'ın serbest bırakılması için sokak gösterileri yapılırken konuyla ilgili Rusya'dan dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Rusya'nın güvenlik kaynaklarına yakınlığı ile bilinen önemli Telegram kanallarından biri olan "Kremlyovskaya Prachka" kanalı, CHP ile HDP/PKK işbirliğine dair bir iddiayı gündeme taşıdı.

Söz verdiler

Kanalın, Rus istihabarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde,Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen HDP'ye, seçimlerin kazanılması durumunda terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılabileceğine dair söz verildiği iddiası yer aldı.

Haberde böyle bir gelişmenin yaşanmasının Türkiye iç siyaseti için derin sonuçlar doğurabileceği ifade edilirken, Erdoğan'ın Batı ile Rusya arasında denge politikası yürüttüğü, Kılıçdaroğlu'nun ise Batı yanlısı bir politika izleyeceği ifade edildi.

Kremlyovskaya Prachka kanalı, Rusyanın önemli Telegram kanallarından biri olarak kabul ediliyor ve 250 binden fazla okuyucu tarafından takip ediliyor.

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