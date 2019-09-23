Rusya’dan gözdağı! Füzeler tek tek ateşlendi Rusya'nın güneyinde 8 ülkenin katılımıyla başlatılan "Merkez-2019" askeri tatbikatında çok sayıda füzenin ateşlendiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

Rusya'nın güneyinde 8 ülkenin katılımıyla başlatılan "Merkez-2019" askeri tatbikatından yeni görüntüler ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı gazetesi Krasnaya Zvezda'nın yayınladığı görüntülerde çok sayıda füzenin ateşlendiği ve hedefleri tam isabet vurduğu belirtildi. Tatbikatta ayrıca, UR-77 Meterorit mayın temizleme aracının kullanıldığı görülüyor. Tatbikata Rusya, Çin, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan katıldı. Tatbikatta geçtiğimiz günlerde, İskender-M balistik füzesi ve S-400 hava savunma sistemleri test edilmişti.

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