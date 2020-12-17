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Dünya Rusya'dan Google'a büyük şok!
Dünya

Rusya'dan Google'a büyük şok!

Rusya'da bir mahkeme, Google'a idari ihlal nedeniyle 3 milyon ruble para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:50:00 -
Rusya'dan Google'a büyük şok!

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan sitelerin Google arama motoru sonuçlarında çıkması nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin dolar) para cezası verdi.

Google, benzer davalar sonucu Rusya'da daha önce 500 bin ve 700 bin ruble tutarında cezalar ödemişti.

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