Rusya'dan gerginliği arttıracak hamle: Yola çıktı

Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz ay patlat veren kriz de yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'ya ait füze gemisinin Azak Denizi'ne doğru ilerlediğini bildirdi. Geminin Feodosya kıyılarına 1.5 deniz mili uzaklıkta yer aldığı belirtildi.

Azak Denizi'nde gerginlik

25 Kasım günü sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.