  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Fransa'ya olay sözler: Ne ekersen onu biçersin
Dünya

Rusya'dan Fransa'ya olay sözler: Ne ekersen onu biçersin

"AUKUS" anlaşması sonrası Fransa'nın tutumuna tepki gösteren Rusya, Paris yönetiminin Moskova'ya vermediği Mistral gemilerini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 08:28:00 -
Rusya'dan Fransa'ya olay sözler: Ne ekersen onu biçersin

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 66 milyar ABD doları tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Rusya'dan Fransa'ya "Mistral" göndermesi

Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçiliği, resmi twitter hesabından konuyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Rus Büyükelçiliği, Fransa için "Ne ekersen onu biçersin" yorumunda bulundu.

Paylaşılan mesajda, "Fransa, sözleşmeyi iptal eden Avustralya'nın ABD denizaltılarını satın almasına kızıyor. 2014'te Fransa'nın daha önceki bir anlaşmayı ihlal ederek "Mistral" gemilerini Rusya'ya teslim etmeyi reddetmesiyle aynı şey değil mi? Ne ekersen onu biçersin" ifadeleri kullanıldı

star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay