Rusya'dan Fransa'ya olay sözler: Ne ekersen onu biçersin

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 66 milyar ABD doları tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Rusya'dan Fransa'ya "Mistral" göndermesi

Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçiliği, resmi twitter hesabından konuyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Rus Büyükelçiliği, Fransa için "Ne ekersen onu biçersin" yorumunda bulundu.

Paylaşılan mesajda, "Fransa, sözleşmeyi iptal eden Avustralya'nın ABD denizaltılarını satın almasına kızıyor. 2014'te Fransa'nın daha önceki bir anlaşmayı ihlal ederek "Mistral" gemilerini Rusya'ya teslim etmeyi reddetmesiyle aynı şey değil mi? Ne ekersen onu biçersin" ifadeleri kullanıldı

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