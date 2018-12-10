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Rusya'dan Fransa açıklaması! 'O iddialar asılsız'

Kremlin, Rusya'nın Fransa'daki sarı yelekliler eylemlerine müdahil olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:53
Rusya'dan Fransa açıklaması! 'O iddialar asılsız'

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya’nın, Fransa’daki protestolara müdahil olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Rusya’ya yönelik bu suçlama iftiradan öte değildir.” dedi.

Peskov, ''Fransadaki olaylar ülkenin iç meselesidir. Fransa dahil hiç herhangi bir ülkenin iç işlerine müdahale etmedik, etmeyiz. Rusya'nın yaşanan olaylara müdahil olduğu iddiaları iftiradır.'' dedi.

Moskova'nın Paris ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirten Peskov, Rusya'nın Fransa'nın egemenliğine saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği'nin (SGDSN) Rusya'nın Sarı Yelekler protestolarında eli olduğu iddialarını araştırmaya başladığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:53
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  2. Rusya
  3. sarı yelekliler
  4. Kremlin

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