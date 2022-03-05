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Ekonomi Rusya'dan flaş "Türkiye" kararı
Ekonomi

Rusya'dan flaş "Türkiye" kararı

Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonlar sonrası yaptırımlara maruz kalan Rusya, Türkiye ile olan ithalatını artırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 13:15:00 -
Rusya'dan flaş "Türkiye" kararı

Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artıracağını duyurdu. İlave ithalat yapılacak ülkeler arasında Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan da bulunuyor.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağını açıkladı.

Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada şu ifade kullanıldı:

"İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir."

Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistanbulunuyor.

 

 

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