Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: ABD başka seçenek bırakmadı

Frants Klintseviç, "Bu konudaki (Su-35 alımı) karar Türkiye'nin ancak büyük ihtimalle Türkiye'nin bu yönde adım atacağını düşünüyorum. ABD, F-35'le ilgili eylemleriyle Türkiye'ye başka seçenek bırakmadı" dedi.

Bu arada Klintseviç, Rus yapımı Su-35'lerin kalite bakımından F-35'lerin önünde olduğunu, üstelik çok daha ucuz olduğunu vurguladı.

Rus senatör, "Rus avcı uçakları, F-35'lerden kat be kat daha ucuz, kalite açısından ise çok daha ileride, bunun kıyası bile yapılmaz. Rus silahlarının rekabet gücü çok yüksek" ifadelerini kullandı.