Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: ABD başka seçenek bırakmadı
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarması nedeniyle Ankara yönetiminin Rusya'dan Su-35 savaş uçağı almayı düşündüğünü söyledi.19 Temmuz 2019 Cuma 10:17
Frants Klintseviç, "Bu konudaki (Su-35 alımı) karar Türkiye'nin ancak büyük ihtimalle Türkiye'nin bu yönde adım atacağını düşünüyorum. ABD, F-35'le ilgili eylemleriyle Türkiye'ye başka seçenek bırakmadı" dedi.
Bu arada Klintseviç, Rus yapımı Su-35'lerin kalite bakımından F-35'lerin önünde olduğunu, üstelik çok daha ucuz olduğunu vurguladı.
Rus senatör, "Rus avcı uçakları, F-35'lerden kat be kat daha ucuz, kalite açısından ise çok daha ileride, bunun kıyası bile yapılmaz. Rus silahlarının rekabet gücü çok yüksek" ifadelerini kullandı.
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