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Seyahat

Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması! ‘4 milyonu bulacak’

Rusya basını, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle durdurulan uçuşların tekrar başlaması halinde durumunda Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:16:00 -
Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması! ‘4 milyonu bulacak’

Rus Kommersant gazetesi, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını açıkladı.

Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya’dan Türkiye’ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu.

Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti. Rusya’da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi.

Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır’a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.

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