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Dünya Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-16 16:16:00 -
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Karadeniz'de gemilerin güvenliğinin sağlanmasına dair anlaşma konusuna ilişkin iddiaları yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk ortaklarıyla Karadeniz dahil birçok konuyu istişare ettiklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'de gemilerin güvenliğinin sağlanmasına dair anlaşma konusunda iki ay müzakereler yürüttüğü ve Ukrayna'nın hazırlanan anlaşmadan vazgeçtiği yönündeki iddiayı değerlendirdi.

Peskov, "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Türk ortaklarımızla gündemimizde Karadeniz dahil pek çok konu var. Çeşitli konuları istişare ediyoruz." şeklinde konuştu.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'de gemilerin güvenliğinin sağlanmasına dair anlaşma konusunda iki ay müzakereler yürüttüğü ancak Ukrayna tarafının hazırlanan anlaşmadan son anda vazgeçtiği ileri sürülmüştü.

"Çin'in Ukrayna ile ilgili yaklaşımı dengeli ve yapıcı"

Sözcü Peskov, Çin'in Ukrayna krizi çözümüne ilişkin uluslararası konferans düzenleme teklifine değinerek, "Pekin'in bu konudaki yaklaşımı iyi biliniyor, oldukça dengeli ve yapıcı. Pekin'in diplomatik açıdan oldukça aktif olmaya devam ettiğini biliyoruz. Pekin'in dengeli yaklaşım sergilemesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelerden vazgeçtiğine dikkati çeken Peskov, bu konuda herhangi bir değişiklik görmediklerini söyledi.
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