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Teknoloji Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Türk ortaklarımız boyun eğmeyecek
Teknoloji

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Türk ortaklarımız boyun eğmeyecek

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin ABD'nin S-400 konusundaki baskı ve tehditlerine boyun eğmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 16:02:00 -
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: Türk ortaklarımız boyun eğmeyecek

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı ve ABD'nin baskısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin S-400 konusunda Türkiye'ye baskı ve uyarılarda bulunduğunu belirten Şugayev, Türkiye'nin bu baskılara boyun eğmeyeceğine inandığını belirtti.

Şugayev, "Herhangi bir ülkenin S-400 tedarikine mümkün olan her şekilde karşı çıkıyorlar. Özellikle Türkiye ile sorunları var, hepimiz bunun farkındayız. Şükür ki, Türk ortaklarımız sağlam duruyor ve bunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu anlıyoruz. Devam edeceğiz." dedi.

Ocak ayında Türkiye, teknoloji transferi şartıyla Rusya'nın S-400 sistemlerinin ikinci paketini almaya hazır olduğunu ifade etti.

S-400 krizi

Rusya ve Türkiye, 2017 yılında Moskova tarafından Ankara'ya S-400 hava savunma sistemleri tedariki için sözleşme imzaladı. Türkiye, bu sistemleri Rusya'dan alan ilk NATO ülkesi oldu. Ankara'nın kararı, ABD'nin ve bazı ittifak üyelerinin tepkisine neden oldu.

ABD, sözleşmeden çekilmediği ve baskıya boyun eğmediği için, Türkiye'yi beşinci nesil F-35 avcı-bombardıman uçakları programındaki ortaklığını askıya aldı.

ABD uzun bir süredir, Türkiye'yi S-400'ü satın aldığı için, tek taraflı yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Ancak, kilit NATO müttefiki Türkiye ile arasının daha fazla bozulmasını istemeyen ABD, yaptırımlar için aceleci davranmıyor.

Türkiye, S-400 müdahalesinin, ulusal egemenlik haklarının ihlali olduğunu savunarak, ABD yaptırımlarını cevapsız bırakmayacağı konusunda uyardı.

star.com.tr

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