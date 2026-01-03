  • İSTANBUL
Dünya Rusya'dan flaş Maduro açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından ülkeden zorla çıkarıldığı belirtilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin durumunun derhal açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Bakanlıktan, ABD’nin Venezuela’ya yaptığı saldırıyla ilgili ikinci bir açıklama yapıldı.

Moskova’nın Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin, ABD'nin saldırgan eylemleri sonucunda ülkeden zorla çıkarıldığına dair haberlerden son derece endişeli olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu durumun derhal açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bu tür eylemler, eğer gerçekten gerçekleştiyse, bağımsız bir devletin egemenliğine kabul edilemez bir ihlal teşkil eder ve bu egemenliğe saygı, uluslararası hukukun temel bir ilkesidir.”

Tunceli 1299

Soykırımcı siyonistler Venezuela'yı işgal edip 40 trilyon dolarlık petrolünü sömürüp, hortumlamak ve çalmak istiyor.
