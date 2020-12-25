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Dünya Rusya'dan flaş İngiltere kararı
Dünya

Rusya'dan flaş İngiltere kararı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun İngiltere'den Rusya'ya gelen kişiler için 14 günlük karantina zorunluluğu getirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:58:00 -
Rusya'dan flaş İngiltere kararı

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türü, birçok ülkeye yayılmaya devam ederken Rusya, sürecin olumsuz etkilerini önlemek için yeni bir karar aldı.

Rusya Başhekimliği'nin aldığı karara göre İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan gelip ülkeye giriş yapanlar 14 günlük karantina uygulamasına tabi olacak.

Karantina uygulaması yarından itibaren başlayacak.

Koronavirüsle mücadele merkezi, salgınla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle İngiltere ile uçuşların bir hafta süreyle durdurulmasına karar vermişti.

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