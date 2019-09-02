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Rusya'dan flaş güvenli bölge açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve ABD arasındaki güvenli bölge müzakerelerini dikkatle takip ettiklerini ifade etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:33
Rusya'dan flaş güvenli bölge açıklaması

Moskova'da bir araya geldiği İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "ABD ve Türkiye arasında Suriye sınırında güvenliğin sağlanması konusunda yapılan müzakereleri dikkatle takip ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede bu müzakereler ve henüz çözüm bulunmayan sorunlar hakkında detaylı bilgi verdi" dedi.

"Arap aşiretlerinin çıkarlarına saygı duyulmalı"

Kürt sorununun yeni ve ciddi bir bölgesel sorun haline dönüşmemesi için Rusya'nın mevcut sorunlara çözüm bulma çağrısı yaptığını kaydeden Lavrov, Türk-Amerikan müzakerelerinde alınacak tüm kararların geleneksel olarak Fırat'ın doğusundaki bölgelerde yaşayan Arap aşiretlerinin çıkarlarına saygı duymasını beklediklerini ifade etti.

Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusunda yalnızca Suriye'nin egemenliğine saygı gösteren kararları destekleyeceklerini de vurguladı.

"ABD'nin varlığı gerilimi tırmandırır"

Cevad Zarif de, ABD'nin kurulması planlanan güvenli bölgedeki varlığının bölgedeki gerilimi tırmandıracağını söyledi.

Zarif, "ABD'nin Fırat'ın doğusundaki varlığı, çeşitli aşiretler arasındaki görüş ayrılıklarının artmasına ve uzun süreli aşiret çatışmalarına yol açar. Bu nedenle ABD'nin varlığının gayri meşru, yıkıcı olduğunu ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz"

Türkiye'nin sınırlarının ve halkının güvenliğini sağlama konusundaki kaygılarını anladıklarını da belirten Zarif, "Ancak bu kaygıları gidermenin en iyi yolu, Suriye hükümetiyle işbirliği yapmak, uluslararası hukuk kapsamında çalışmalar yapmak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:33
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Sergey Lavrov
  4. Türkiye
  5. Suriye
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Vladimir Putin

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