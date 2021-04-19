Rusya'dan flaş çıkış: Bunun arkasında ABD var

Rus televizyon kanallarına konuşan Zaharova, Rus diplomatların bazı Batı ülkelerinden sınır dışı edilmesini değerlendirdi. Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini hatırlatan Zaharova, Rusya'nın mütekabiliyet gereği Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını söyledi.

Zaharova, "Çekya'nın ödediği bedel devasadır. Bu, ikili ilişkilere darbedir. Bu, kendi diplomatik misyonuna darbedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çekya'nın 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamadan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirten Zaharova, bunun "absürt" olduğunu savundu.

"Rus diplomatlar ABD'nin siyasi siparişi üzerine sınır dışı edildi"

Polonya'nın da 3 Rus diplomatını sınır dışı etme kararı aldığını anımsatan Zaharova, bunun ABD'nin "siyasi siparişi" üzerine yapıldığına işaret etti.

Zaharova, "Elbette olanların arkasında NATO'yu yöneten ve Avrupa Birliği ülkelerinde ana akımı belirleyen ABD var. Washington, bu dalgayı teşvik ediyor. Batı ülkelerinde başlayan zincirleme tepkiler, üzerinde iyice çalışılmış senaryodur. Ancak vasal devlet mantığı, egemen devletleri buna itebilir." yorumunda bulundu.

ABD'nin de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım uyguladığını vurgulayan Zaharova, "Sadece Amerikalı meslektaşlarımızın yaptığı açıklamaları değil attıkları somut adım ve eylemlerini analiz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus diplomatların Batı ülkelerinden sınır dışı edilmesi

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu. Polonya, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğinde görevli 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş de 17 Nisan'da, ülkede 2014'te meydana gelen patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise karşılık olarak 10 Amerikalı diplomat, 5 Polonyalı diplomat ve Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı alındığını açıklamıştı.