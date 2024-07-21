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Dünya Rusya'dan flaş Biden açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada
Dünya

Rusya'dan flaş Biden açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada

Yeniakit Publisher
2024-07-21 22:44:00 -
Rusya'dan flaş Biden açıklaması: Şimdi sıra soruşturmada

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesine ilişkin bomba bir değerlendirmede bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, yaptığı açıklamada, “Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır” dedi.

Kaynak: AA

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