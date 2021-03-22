Rusya’dan flaş Biden açıklaması

Vladimir Putin’in Joe Biden’a yönelttiği canlı yayında konuşma daveti ile ilgili açıklamada bulunan Peskov, “Hayır, bugün bir görüşme planlanmıyor. Anladığım kadarıyla ABD tarafı bu konuda hazır değil” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin’in bugün video konferans yoluyla ilaç üreticileriyle aşı üretimini artırma konusunu görüşeceğini belirtti.

Kendisi hakkında kullandığı tartışmalı sözlerin ardından geçen hafta Putin, Biden’ı canlı yayında görüşmeye davet etmişti. Putin, “Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın ya da pazartesi günü yapmaya hazırım” demişti.

Biden ne demişti?

ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, 'Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesinin’ sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden,“Putin bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz” yanıtını vermişti.

Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.