  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’dan flaş Biden açıklaması
Dünya

Rusya’dan flaş Biden açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bugün bir görüşme planlanmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 14:09:00 -
Rusya’dan flaş Biden açıklaması

Vladimir Putin’in Joe Biden’a yönelttiği canlı yayında konuşma daveti ile ilgili açıklamada bulunan Peskov, “Hayır, bugün bir görüşme planlanmıyor. Anladığım kadarıyla ABD tarafı bu konuda hazır değil” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin’in bugün video konferans yoluyla ilaç üreticileriyle aşı üretimini artırma konusunu görüşeceğini belirtti. 

Kendisi hakkında kullandığı tartışmalı sözlerin ardından geçen hafta Putin, Biden’ı canlı yayında görüşmeye davet etmişti. Putin, “Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın ya da pazartesi günü yapmaya hazırım” demişti.

Biden ne demişti?

ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD istihbaratının iddia ettiği, 'Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahalesinin’ sonuçlarının ne olacağı sorulan Biden,“Putin bunun bedelini ödeyecek. Yakında göreceksiniz” yanıtını vermişti.

Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolarda sert yükseliş! Uzmanlardan flaş yorum
Ekonomi

Dolarda sert yükseliş! Uzmanlardan flaş yorum

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte Dolar/TL kurunda spekülatif ataklar görülmeye başlandı. Dolar karşısında sert düşen Türk Lirası 8.38..
Dolar ne kadar oldu?
Ekonomi

Dolar ne kadar oldu?

Asya borsalarının erken saatlerde açılması ile dolar kuru fiyatları da merak edilmeye başlandı. Saat farkı nedeni ile Pazartesi günü Asya b..
İhvan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

İhvan'dan Türkiye açıklaması

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir, Mısır yönetimiyle 2013'ten beri yaşadıkları krizin çözüm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay