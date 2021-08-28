  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den Afganistan'da operasyon! Örgüt elebaşı öldürüldü

28.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Avrupa'nın göbeğinde övgü dolu sözler: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum

Köprü ve tünellerin geçiş ücretini eleştiren CHP halkı soyuyor!

Aşı olmayacağını ve tereddütlerini açıklamıştı... Diş hekiminin meslekten men edilmesine büyük tepki!

Lastik botta sürüklendiler! Düzensiz göçmenler kurtarıldı

Taliban duyurdu: Kabil Havalimanı'nın kontrolünü ele almaya hazırız!

Tarihi binanın yanıbaşında tarihi çağrı: Müslümanların parasıyla kurulan İş Bankası hisseleri geri alınmalı

Genetik uzmanı ünlü profesörden çarpıcı "salgın" açıklaması: Aşılar bu yüzden oldubittiye getiriliyor!

Bakan Koca duyurdu! İstanbul'a müjde
Çin yeni bir nükleer tehdit olarak Rusya’yı geride mi bıkacak?
"Büyükanneniz gibi yiyorsanız doğru yoldasınız"
Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması: Kınıyoruz
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Dünya Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması: Kınıyoruz
Dünya

Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması: Kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kabil'de düzenlenen terör saldırılarını kınadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:16:00 -
Rusya'dan flaş Afganistan açıklaması: Kınıyoruz

Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario'yla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen saldırılara tepki gösterdi.

Rusya'nın saldırıları kınadığını belirten Lavrov, "Terör eylemlerinin kınanmasına, hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderilen başsağlığı dileklerine katılıyoruz ve elbette bunda, Afganların daha fazla gecikmeden ülkenin tüm ana siyasi güçlerinin katılımıyla kapsayıcı bir geçiş hükümeti kurmaları için sunulacak yardımın hızlandırılması gerektiğini görüyoruz" dedi.

Luigi Di Mario'yla yaptıkları görüşme sırasında Afganistan'daki durumun sonuçlarını ve sığınmacı akınlarını istişare ettiklerini kaydeden Lavrov, "Bundan ders çıkarmalıyız. Farklı bir değerler sistemini dayatmak, son derece tehlikeli. Başkalarının topraklarında daha fazla eylemde bulunmayı düşünen politikacıların kafasında böyle bir sonucu pekiştirmenin mümkün olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya için güney sınırlarının ve Orta Asya'daki müttefiklerinin güvenliğini sağlamanın önem taşıdığını anlatan Lavrov, bu konunun Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvesinde ele alındığını ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde istişare edileceğini vurguladı.

"Rusya Afganistan krizinin yönetilmesinde anahtar partner"

Di Mario da, Rusya'nın Afganistan'daki krizin yönetilmesinde anahtar bir partner olduğunu belirtti.

Di Mario, "Moskova'nın mevcut krizle başa çıkmada ve gelecekte ortak bir uluslararası yaklaşıma ulaşmada önemli bir aktör olduğuna inanıyoruz. Afganistan'ın teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamalıyız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay