  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bir şehirde daha ormanlık alanda yangın
Yangın söndürme çalışmasında kayalıklardan düştü!
FETÖ ve PKK şüphelileri kaçmaya hazırlanırken enselendi!
Manisa'da korkutan yangın
Dünya Rusya’dan flaş Afgan hamlesi! Şartları açıkladılar
Dünya

Rusya’dan flaş Afgan hamlesi! Şartları açıkladılar

Rusya, şartlı olarak yaklaşık 1000 Afgan'ı ülkeye kabul edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 16:16:00 -
Rusya’dan flaş Afgan hamlesi! Şartları açıkladılar

Rusya’nın sadece Rus pasaportuna sahip, Rusya’da çalışma, oturum izni olan veya öğrenci vizesine sahip yaklaşık 1000 Afgan'ı ülkeye almaya karar verdiği bildirildi.

Rusya’da bulunan Afganistan Diaspora Merkezinin Başkanı Gülam Muhammed Celal, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Afganistan’da bulunan bazı Afganların Rusya’ya gitmek istediklerini söyledi.

Afganların Rusya’nın Kabil’deki büyükelçiliğine başvuru yaptıklarını belirten Celal, "Başvuruda bulunan Afganlar dört kategoride yer alıyor. Bunlar, Rusya pasaportuna sahip olanlar, çalışma veya oturum izni olanlar ve Rusya’da öğrenci olanlar. Rusya, başvuruda bulunanlardan yaklaşık 1000 kişiye Rusya’ya giriş izni verdi." dedi.

Söz konusu kişilerin eylül ayında Rusya’ya gidebileceklerini kaydeden Celal, "Afganistan’daki sivil uçuşlar 31 Ağustos’a kadar durduruldu. Bu nedenle bu tarihin öncesinde gelebileceklerini düşünmüyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay