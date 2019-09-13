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Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bulgar gazetesi Trud'a verdiği röportajda "Suriye'deki savaş gerçekten sona erdi" dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 10:45
Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bulgaristan'da yayında yapan Trud gazetesine yaptığı açıklamada "Ülke yavaş yavaş normal ve huzurlu bir hayata dönüyor. Çatışmalar, sadece İdlib ve Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde devam ediyor" dedi.

"Suriye'deki savaş sona erdi"

"Suriye'deki savaş gerçekten sona erdi" ifadelerini kulanan Lavrov, bu şartlar altında Suriye'ye insani yardım sağlama ve Ortadoğu bölgesinde olduğu gibi bu ülkede de güvenilir ve uzun vadeli bir istikrarın sağlanması adına krizi çözmek için politik sürecin ilerletilmesinin öne çıktığını söyledi.

Lavrov, Rusya’nın muhalefet de dâhil olmak üzere Suriye tarafıyla düzenli temasları sürdürmeye büyük önem verdiğini ve ayrıca tüm Suriye toplumu gruplarını siyasi sürece katılmaya çağırdığını sözlerine ekledi.

Lavrov açıklamalarında ayrıca "Genel olarak, Rusya, bütün terörleri en kısa sürede ortadan kaldırarak, bütün Suriyelileri anavatanlarına ve ülkeyi Ortadoğu’nun güvenliğini ve istikrarını güvence altına alacak bir ‘Arap aileye’ geri döndürerek, toprakları bütünleştiren egemen yapıdan, yerel olarak Suriye’yi restore etmekten yana" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:45
  1. Sergey Lavrov
  2. Bulgaristan
  3. Lavrov
  4. Rusya

YORUM YAZ

  • ORHAN İNANORHAN İNAN29 dk önce
    YANİ MUHALİFLER YENİLDİ VE KATİL ESED MAĞLUP HALDEN KURTARILIP,GALİP HALE GELDİ,DEMİŞ..SİZİN GETİRECEĞİNİZ HUZUR YERİN DİBİNE BATSIN..
  • ahmetahmet56 dk önce
    sureyinin turkiye siniri ve firatin dogusundaki pkk/abd isgaline ragmen bu aciklama abd/nato-rusya paylasim anlasmasi mi sorusunu akla getiriyor!

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