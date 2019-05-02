Rusya'dan flaş açıklama: Saldırıyı püskürttük Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Kal’at el-Mudik ve Bab Atika yerleşimleri yakınlarında bulunan askeri üslerine düzenlenen saldırıları püskürttüklerini açıkladı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, Hmeymim hava üssüne yeni saldırının başarıyla püskürtüldüğünü belirtti. Kupçişin, “Kal’at el-Mudik ve Bab Atika yerleşimleri yakınlarındaki mevzileri bulunan yasadışı silahlı oluşumlar, 2 Mayıs günü Hmeymim hava üssüne yeni bir saldırı girişiminde bulundu” diye açıkladı. Saldırının başarıyla püskürtüldüğünü kaydeden Merkez Başkanı, Rus askerlerin ve üsteki tesislerin zarar görmediğini bildirdi. Daha önce militanların son bir ay içerisinde 12 kez Hmeymim hava üssüne saldırı girişiminde bulunduğu açıklanmıştı. Saldırılarda çok namlulu roketatarlarla insansız hava araçları kullanılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.