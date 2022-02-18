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Gündem Rusya'dan flaş açıklama: Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Gündem

Rusya'dan flaş açıklama: Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Lideri Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin halen bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 16:59:00 - 2022-02-18 17:00:44
Rusya'dan flaş açıklama: Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenen Türkiye ziyaretinin zamanının belirlenip belirlenmediğinin sorulması üzerine Dmitriy Peskov, "Hayır, henüz hiçbir şey belirlenmiş değil. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz anlaşmaya varılmadı" dedi.

Ankara'da, Putin'in Türkiye'yi şubat başında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından ziyaret edeceği beklentisi mevcuttu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'i "farklılıklarını görüşmeleri için" Türkiye'de bir araya getirmek istiyor.

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