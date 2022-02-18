Rusya'dan flaş açıklama: Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenen Türkiye ziyaretinin zamanının belirlenip belirlenmediğinin sorulması üzerine Dmitriy Peskov, "Hayır, henüz hiçbir şey belirlenmiş değil. Bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin henüz anlaşmaya varılmadı" dedi.

Ankara'da, Putin'in Türkiye'yi şubat başında gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından ziyaret edeceği beklentisi mevcuttu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'i "farklılıklarını görüşmeleri için" Türkiye'de bir araya getirmek istiyor.