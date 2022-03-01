Rusya'dan flaş açıklama: Operasyonlar devam edecek

Rusya Lideri Vladimir Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 6'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Son olarak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rus ordusunun hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da özel askeri operasyona devam edeceğini" bildirdi.

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Batı'nın Ukrayna halkını Rusya ile mücadelede kullandığını savunan Şoygu, "Bizim için önemli olan, Rusya'nın Batı ülkeler tarafından oluşturulan askeri tehditten korunmasıdır." dedi.

Şoygu, Rus ordusunun sivillerin hayatının korunması için gerekli önlemleri aldığını ileri sürerek, "Saldırılar, yüksek hassasiyetli silahlar ile yalnızca askeri hedeflere yapılıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek" ifadelerini kullandı.

Lavrov: Kesinlikle kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturulmasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, BM'nin düzenlediği Silahsızlanma Konferansı'na gönderdiği video mesajda, konferansa bizzat katılmak istediğini fakat Avrupa Birliği'nin (AB) buna müsaade etmediğini belirterek, bunun temel insan haklarından olan "hareket edebilme özgürlüğü"ne aykırı olduğunu savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı, yaptırım yolunu seçen AB ülkelerinin ciddi uluslararası sorunlara siyasi çözüm bulacak yüz yüze temaslardan kaçındığını öne sürdü.

Ukrayna'da 2014'te yaşanan olaylar sonrasında Batı'nın desteğiyle gerçekleştirilen iktidar değişimini "darbe" olarak nitelendiren Lavrov, Kiev yönetiminin kendi nükleer silahlarını elde etme planlarıyla ilgili tehlikeli oyunlara girişerek komşu ülkeler ve ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Lavrov, Ukrayna'nın Sovyet nükleer teknolojisine ve bu tür silahları elde etme araçlarına sahip olduğunu öne sürerek "Bu gerçek tehlikeye tepki vermezsek olmaz. Rusya nükleer silahların ve ilgili teknolojilerin Ukrayna'da ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alıyor" ifadesini kullandı.

Batı'nın Rusya'ya şimdiye kadar yasal olarak bağlayıcı, uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamadığını belirten Lavrov, "Garantiden kastımız; Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olmasından, NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçilmesidir. Batı'nın eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmasından vazgeçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

Öte yandan konferansta ekranlara Lavrov'un konuşması yansıtılırken, AB ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin temsilcisi Rusya Dışişleri Bakanı'nı protesto ederek salondan ayrıldı.