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Dünya Rusya'dan flaş açıklama: Konsolosluk açılması için KKTC ile görüşüyoruz
Dünya

Rusya'dan flaş açıklama: Konsolosluk açılması için KKTC ile görüşüyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) yaşayan Ruslar için konsolosluk açılmasına yönelik KKTC tarafıyla görüştüklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 15:54:00 -
Rusya'dan flaş açıklama: Konsolosluk açılması için KKTC ile görüşüyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında gazetecilere konuştu.

Gruşko, KKTC'de yaşayan Ruslar için konsolosluk açılmasına yönelik KKTC temsilcileri ile görüşme başlattıklarını ve bir sonuca varacaklarından emin olduklarını belirtti.

Gruşko, "Kıbrıslı meslektaşlarımızla uzun süredir istişarelerde bulunuyoruz ve adanın kuzeyinde yaşayan Ruslar için gereken tüm konsolosluk hizmetlerini sağlamamız gerektiği konusunda Kuzey Kıbrıs tarafıyla yaptığımız istişareler sonucunda bunu resmen ilan ettik. Bu süreç devam ediyor. Bu konuda Kıbrıslı yetkililerle anlaşacağımızdan eminim" diye konuştu.

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