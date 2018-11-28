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Rusya'dan flaş açıklama! 'DAEŞ zehirli gazla saldıracak'

Rusya, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'deki DSG'li teröristlere zehirli madde içeren mühimmatla saldıracağını açıkladı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:47
Rusya'dan flaş açıklama! 'DAEŞ zehirli gazla saldıracak'

Rusya Savunma Bakanlığı, terör örgütü DAEŞ militanlarının Suriye’deki terör örgütü DSG mevzilerine yönelik saldırılarda zehirli madde içeren mühimmat kullanmak istediğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, DAEŞ militanlarının, ABD'nin o bölgeye hava saldırısı başlatacağını planlayarak DSG'ye yönelik saldırıyı Suriye ordusunun bulunduğu bölgeden yapmak istedikleri kaydedildi.

Açıklama metninde, "İmalatı yapılan kimyasal mühimmat, ABD'nin desteğiyle Deyr ez Zor eyaletinin Hacin yerleşiminde teröristlere karşı savaşan DSG'nin mevzilerine saldırıda kullanılmak üzere üretildi" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:47
  1. DAEŞ
  2. ABD

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