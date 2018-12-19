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Rusya'dan flaş açıklama: ABD'nin çekileceğine inanmıyoruz

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD’nin Suriye’den tümüyle çekileceğine inanmadıklarını söyledi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:30
Rusya'dan flaş açıklama: ABD'nin çekileceğine inanmıyoruz

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD’nin askerlerini Suriye’den geri çekmeye başladığına yönelik açıklamayı Rus haber ajansı RİA Novosti’ye değerlendirdi.

ABD’nin Suriye’den birliklerini çekeceğine yönelik açıklamaya “şüpheyle” yaklaştıklarını belirten Klintseviç, “ABD’nin Suriye’den tümüyle çekileceğine inanmıyoruz. ABD, özel kuvvetlerini ve hava güçlerini Suriye’de bırakacaktır.” diye konuştu.

'Demek ki ana hedef Afganistan olacak'

Klintseviç, Suriye’deki çok sayıda militanın ABD tarafından Afganistan’a sevk edildiğini belirterek, “Demek ki Afganistan artık ana hedef olacak. Bunun yanı sıra Afganistan üzerinden Orta Asya’yı da etkilemek isteyeceklerdir.” ifadesini kullandı.

'6 ayda bitiririz'

Rusya’nın Suriye’deki birliklerinin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Klintseviç, “Rusya da Şam’la yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Suriye’de kalmaya devam edecek. Eğer Amerikalılar Suriye’den çıkarsa, Suriye’deki terörizmi 6 ayda bitiririz.” dedi.

Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise "ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrasında, ülkede siyasi çözüme ulaşma olasılığı arttı." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:30
  1. abd
  2. rusya
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  • mevlütmevlüt40 dk önce
    gavur gavuru tanıyor...tek tanımayan bizimkiler....gözleri ve gönülleri kör ve sağır....

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