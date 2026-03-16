Rusya'dan "felaket" uyarısı! Moskova silahları susturma çağrısını yineledi: "Diplomasiye dönün!"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve İran'a, saldırıları durdurmaları ve durumu diplomatik yollarla çözmeleri çağrısını yineledi.

Bakanlıktan Orta Doğu bölgesindeki krize ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail ile ABD'nin Orta Doğu'daki eylemlerinin eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve İsrail, İran'a yönelik sinsice sebepsiz saldırı düzenleyerek, Orta Doğu'da benzeri görülmemiş şiddet döngüsünü başlattı ve bunun sonu görünmüyor. ABD ile İsrail'in saldırganlığı sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti, sivil altyapı hasar gördü. Komşu ülkeler de İran'ın misilleme saldırılarından zarar görüyor. Küresel ekonomi için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği felç oldu."

Basra Körfezi bölgesinin kaotik ve belirsiz duruma sürüklendiği belirtilen açıklamada, "Washington ve Tel Aviv'in başlattığı bu maceranın ekonomiye sonuçlarının tüm dünyada hissedildiği" vurgulandı.

Tarafların müzakereler yerine saldırıları sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Tüm taraflara çatışmaları derhal sonlandırma, durumu siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürme yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Öncelikle, sivil unsurlara ve altyapılara yönelik saldırılardan vazgeçilmesi, hem Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerinde hem de İran'da sivillerin ölümüne ve acı çekmesine son verilmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın meselenin uzun vadeli çözümüne destek sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.