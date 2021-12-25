Rusya'dan Facebook'a rekor para cezası!
Rusya sosyal medya ağlarına taviz vermiyor. Rusya'da yasaklı içerikleri kaldırmadığı için Meta'ya 27 milyon dolarlık para cezası verildi.
Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Meta'ya rekor düzeyde bir ceza verdi.
Mahkemenin basın servisi, Meta'ya 2 milyar ruble (27 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Rusya bugün Google'a da rekor ceza verdi.
Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içeriği kaldırmadığı için Google'a 98,1 milyon dolarlık para cezası vermişti.