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Dünya Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk
Dünya

Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın bölgede oluşturduğu hasarı temizlemeye çalışan Rus güçleri, 10 binden fazla mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:10:00 -
Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus piroteknik uzmanlarının Karabağ’da 10 binden fazla mühimmat bulduğunu açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus piroteknik uzmanlarının Karabağ’da 10 binden fazla mühimmat bulduğu, çalışmaların önemli kısmının Askeran bölgesine bağlı Aygestan yerleşimi çevresinde yürütüldüğü belirtildi.

Ermenistan'a ait mühimmatlar

Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın ‘Lider’ birliğinin piroteknik uzmanları Dağlık Karabağ’daki çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, şu ana kadar 53 hektarlık alanı tarayarak 10 binden fazla patlayıcı madde buldu” denildi.

Bulunan mühimmatın imha edilmek üzere mayın temizleme merkezine nakledildiği belirtilen açıklamada, “Uzmanlar, 30 ila 152 milimetre arasında 4700'den fazla mermi, 416 farklı harç mayını, 378 topçu mermisi sigortası, 260'tan fazla ‘Grad’ çoklu fırlatma roket sistemi parçaları, 3200'den fazla mermi, 540 el bombası ve beş tanksavar güdümlü füze ‘Malyutka’ ve ‘Fagot’ mermisi buldu” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

emrah demir

'Pyrotechnic' kelimesinin türkçe karşılığı piroteknik değildir. Patlayıcı uzmanıdır. Yabancı basında çıkan haberleri okuyup da gazetenizde yayınlamak üzere hazırladığınızda kullandığınız türkçeye dikkat ediniz.
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Ibrahim Alkılıç

Ermenistan’ı zora düşürecek değil, bilakis onların dağıttığını toplamış, götürüp teslim edecek ermeniye. Azerbaycana vermiyecek yani!
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