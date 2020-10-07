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Dünya Rusya'dan Ermenistan'a soğuk duş! Paşinyan, sırtını dayadığı Putin'den aldığı cevapla şoka girdi
Dünya

Rusya'dan Ermenistan'a soğuk duş! Paşinyan, sırtını dayadığı Putin'den aldığı cevapla şoka girdi

Azerbaycan'ın işgal altında olan topraklarını kurtarmak adına başlattığı operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, sırtını Rusya'ya dayayan Paşinyan, Putin'den aldığı "Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor." cevabıyla şoka uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:54:00 -
Rusya'dan Ermenistan'a soğuk duş! Paşinyan, sırtını dayadığı Putin'den aldığı cevapla şoka girdi

27 Eylül sabahı Ermenistan'ın başlattığı saldırıya haklı cevap olarak işgal altındaki topraklarını azad etmek için operasyon başlatan Azerbaycan, düşman ordusunu bozguna uğratmaya devam ediyor. İşgal altındaki topraklar birer birer özgürlüğüne kavuşurken, Azerbaycan'ın başarılı operasyonları sonrası köşeye sıkışan ve gözünü Rusya ve Batı'ya çeviren Ermenistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Paşinyan'ın umudu tükendi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 11. gününe girerken Azerbaycan ordusu Ermenistan'a kayıp verdirmeye devam ediyor. Köşeye sıkışan Ermenistan Rusya'dan hiç beklemediği açıklamayla şoka girdi.

Azerbaycan topraklarını işgal ederken Rusya’nın desteğini alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan karşısında yardım alabilme umudu tükendi.

"Savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor"

Putin, Rus medyasına verdiği demeçte "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.

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Yorumlar

Nihal

paşinyanın askeri üniformalı karısı elinde tüfeği ile nerede kaldı hani görünmüyor sahi o ne çıkıştı öyle ne yapıyor şimdi bilen varmı?
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