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Dünya Rusya’dan dünyaya uyarı! ‘Hepsini Afganistan’da bıraktılar’
Dünya

Rusya’dan dünyaya uyarı! ‘Hepsini Afganistan’da bıraktılar’

Rusya’dan Afganistan’da yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin açıklama geldi. ABD’nin Afganistan’dan çekilirken çok sayıda mühimmat bırakıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 14:15:00 -
Rusya’dan dünyaya uyarı! ‘Hepsini Afganistan’da bıraktılar’

Dünya Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirdikten sonra ABD’nin durumunu konuşuyor. Rusya’dan bölgedeki gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin Afganistan’dan çekilirken çok sayıda yüksek hassasiyetli silah bıraktığı konusunda uyardı.

Sputnik’in haberine göre Şoygu, ABD’nin Afganistan’da bıraktığı yüksek hassasiyetli silahlardan bazılarının taşınabilir hava savunma sistemleri ve tanksavar güdümlü füzeler olduğunu bildirdi.

Afganistan’dan tahliyelerle ilgili bir soruya yanıt olarak Şoygu, “İyi geçmesini umuyoruz. Görevi tamamlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Bloomberg’e göre, Taliban Afgan ordusunun bıraktığı çok sayıda silah ve teçhizatın kontrolünü de ele geçirdi.

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