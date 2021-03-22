  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan dolar açıklaması
Dünya

Rusya'dan dolar açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ticarette ulusal para birimleri kullanılarak risklerin azaltılabileceğini belirterek, dolardan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 12:49:00 -
Rusya'dan dolar açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD tarafından doğan yaptırım risklerinin, ticarette ulusal para birimleri kullanılarak azaltılabileceğini belirterek, "Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız." dedi.

Lavrov, Çin ziyareti öncesi ülkedeki basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in, bağımsızlıklarını güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'nin, Rusya ve Çin'in teknolojik gelişme olanaklarını sınırlandırmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, "Diğer ülkelerin kalkınmasını engelleyerek egemenliklerini sürdürmeyi amaçlayan ideolojik gündemlerini ön plana çıkartıyorlar. Hayat; Rusya ve Çin'i Batılı ülkelerin kaprislerine bağlı kalmayacak şekilde ekonomik ve sosyal kalkınmada bir çizgi inşa etmeye zorluyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'in dolar kullanımını da azaltması gerektiğini savunan Lavrov, "ABD tarafından doğan yaptırım riskleri, ticarette ulusal veya dolara alternatif para birimleri kullanılarak azaltılabilir. Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız." dedi.

Rusya, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Mart 2018 itibarıyla rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki doların payını azaltarak altın, avro ve yuanın payını artırmaya başlamıştı. Avro, yüzde 29,5 ile Rusya'nın rezervlerinde en büyük paya sahipken, yuanın payı yüzde 12,2 düzeyinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yardım isteyen evsiz gence silahlı saldırı
Yaşam

Yardım isteyen evsiz gence silahlı saldırı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde evsiz bir genç yardım istemek için durduğu araçtaki şahıslar tarafından bacağından vurularak hastaneye kaldı..
İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı
Gündem

İtalyan analistten çarpıcı Türkiye itirafı

Bir televizyon programına konuk olan İtalyan analist, Türkiye'nin Akdeniz'de giderek yükselen bir güç olduğunu belirterek, "Türkler eşsiz bi..
Teröristler, AK Partililerin araçlarını yaktı!
Siyaset

Teröristler, AK Partililerin araçlarını yaktı!

Terör örgütü PKK'nın bağlı olduğu HBDH, Ağrı'da AK Partililere ait araçları ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi. Saldırının ardından kan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay