Rusya'dan dikkat çeken Yunanistan planı! Türkiye üzerinden harekete geçecekler

PEGAS Touristik, AB'nin uyguladığı ambargo nedeniyle Rusya'dan direkt uçuş yapılamayan Yunanistan'a Antalya üzerinden turist götürmeye hazırlanıyor.

Rus Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) web sitesinde yer alan haberde PEGAS'ın, Antalya merkezli olarak kuruduğu Southwind Hava Yolları ile Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg ve Perm'den Yunanistan'ın Girit Adası'na Antalya bağlantılı uçuşlarla turist götüreceği kaydedildi.

Antalya bağlantılı Moskova-Girit uçuşlarının 26 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 2 frekans (salı ve cuma) olarak icra edileceği belirtildi.

Benzer şekilde Perm ve St Petersburg'dan Girit programı da 26 Mayıs'ta başlayacak. İsteyen misafirler, Girit+Antalya paket turu da alabilecek.

PEGAS Touristik'in 360 oteli programına aldığı Girit paket tatillerinin fiyatı iki kişi bir hafta 142 bin ruble ile 193 bin 500 ruble arasında değişiyor.

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