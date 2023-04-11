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Ekonomi Rusya'dan dikkat çeken Yunanistan planı! Türkiye üzerinden harekete geçecekler
Ekonomi

Rusya'dan dikkat çeken Yunanistan planı! Türkiye üzerinden harekete geçecekler

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:31:00 -
Rusya'dan dikkat çeken Yunanistan planı! Türkiye üzerinden harekete geçecekler

Ukrayna savaşı sebebiyle ambargolara maruz kalan Rusya, Yunanistan'a turist götürmek için harekete geçti. Rusya bu ambargoyu Türkiye üzerinden delecek.

PEGAS Touristik, AB'nin uyguladığı ambargo nedeniyle Rusya'dan direkt uçuş yapılamayan Yunanistan'a Antalya üzerinden turist götürmeye hazırlanıyor.

Rus Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) web sitesinde yer alan haberde PEGAS'ın, Antalya merkezli olarak kuruduğu Southwind Hava Yolları ile Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg ve Perm'den Yunanistan'ın Girit Adası'na Antalya bağlantılı uçuşlarla turist götüreceği kaydedildi.

Antalya bağlantılı Moskova-Girit uçuşlarının 26 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 2 frekans (salı ve cuma) olarak icra edileceği belirtildi.

Benzer şekilde Perm ve St Petersburg'dan Girit programı da 26 Mayıs'ta başlayacak. İsteyen misafirler, Girit+Antalya paket turu da alabilecek.

PEGAS Touristik'in 360 oteli programına aldığı Girit paket tatillerinin fiyatı iki kişi bir hafta 142 bin ruble ile 193 bin 500 ruble arasında değişiyor.
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Yorumlar

Busezon

Bu rus ayılarını anlamak mümkün deģil..size bu kadar hainlik yapan yunana hâlâ bu yalakalık niye? neden ruslar hâlâ turist gönderme peşinde yunana? Bu ruslar gerçekten tam bir it sürüsü.... Bizim yetkililerde kesinlikle buna izin vermemeli ve yunan ekonomisi bizim desteğimiz ile turizm aracılığı ile kalkınmamalı ????????????
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