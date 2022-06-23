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Dünya Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Almanya'ya kaptırdık
Dünya

Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Almanya'ya kaptırdık

Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giden Rus turist sayısında azalma olduğu belirtildi. Rus uzmanlar, Rusya'nın birinciliği Almanya'ya kaptırdığını bildiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 17:17:00 -
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Almanya'ya kaptırdık

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), yeterli charter uçuşu olmaması nedeniyle Türkiye'ye Rus turist akınının, pandemi öncesi rekor yılı olan 2019'un Mayıs ayına göre bu yıl yüzde 62,4 azaldığını duyurdu.

Uzmanlara göre, Türk tatil bölgelerinde artık yeni bir "turist kompozisyonu" oluşmaya başladı. Rusya birinciliği Almanya'ya kaptırdı. Mayıs ayında bu ülkeden gelen turist sayısı 2019'a kıyasla yüzde 20 arttı ve 494 bin oldu. İkinci sırada yüzde 27,6 artış ve 395 bin turistle İngiltere var.

Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 62,4 düştü ve 362 binde kaldı.

ATOR, Rusya'dan giden turist trafiğindeki düşüşün, talebin azalmasından değil, chratrere seferkerin yetersizliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Uzmanlar, özellikle bölgelerden uçuş programının genişletilmesi nedeniyle Haziran ayında durumun olumlu yönde değişebileceğini belirtiyor.

Daha önce ATOR , beş yıldızlı her şey dahil otellerde konaklama ile Türkiye'de üç kişilik bir ailenin tatilinin 10 günlüğüne 250-275 bin rubleye, dört kişilik bir ailenin ise 315-320 bin rubleye çıktığını hesaplamıştı.

Turkrus

4
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Yorumlar

aysen

adında Muhammed olanın gönlünde böyle bir nefret olamaz. Allah ıslah etsin.

fetösavar

erdoğan ile uzaya gideceğiz, uçağımız, gemimiz yapılıyor, her türlü gücü elimizde barındırıyoruz... almanyada artık türkler sokağa daha rahat çıkıyor... çünkü ezik bir millet değil, fransada türkler daha alnı dik, çünkü fransa türkiyenin karşısında silik kalıyor, abd.nin sosyal gelişme laboratuvarı anlı şanlı isveç aha siz busunuz ile kalakalmış... türkiyede de bazı tipler artık sokağa çıkamaz oldular zamanında ona buna zaman gazetesi pazarlamaktan, ondan bundan himmet, zekat toplayıp abd.li senatöre toka etmekten... reis büyük adamsın, çalışkan adamsın, imanlısın, milletin evladısın, millet de senin önünde kendini siper eder herşey için... gençler durum bu... tvitter, tik tok farklı söylese de gerçek bu...
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