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Rusya'dan dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Putin'in Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti etkilemediğini ifade etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:30
Rusya'dan dikkat çeken Kaşıkçı açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin, Rusya lideri Vladimir Putin'in Suudi Arabistan'a planlanan ziyaretinin hazırlıklarını etkilemediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayete kurban gitmesinin, Rus lider Putin'in planlanan Suudi Arabistan ziyaretini ne şekilde etkilediği yönündeki soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir şekilde (etkilemedi.) (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Kral'ın (Selman bin Abdülaziz el Suud) telefon görüşmelerinin ardından hazırlıkların devam ettiğini açıklamıştık."

Suudilerle 5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan Rusya'dan geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama gelmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Suudi Kraliyet Ailesi'nin, gazeteci Kaşıkçı'nın Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilişkileri olmadığına ilişkin açıklamalarından şüphe duymak için bir sebep görmediklerini belirtmişti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:30
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. Rusya

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