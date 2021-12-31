Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye önerilerimizi desteklerse...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini desteklemesinin Rusya-NATO ilişkilerinin düzelmesine gerçek bir katkı sunacağını belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çavuşoğlu’nun bazı NATO üyelerinin Rusya ile ilişkilerde gerilimden yana olduğu, ancak Türkiye'nin her zaman diyaloğu desteklediği şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.



Sputnik'in haberine göre Zaharova, “Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu, NATO'daki kararların ise konsensüs temelinde alındığını hatırlatırım, bu nedenle soruda bahsedilen arabuluculuk teriminin pek te uygun olmadığı kanısındayım. Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili son önerilerini desteklenmesi, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin düzelmesine gerçek bir katkı sunabilir” diye konuştu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO’ya sunulan güvenlik garantileri ile ilgili iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayımlamıştı. Taslaklar, Avrupa'da karşılıklı güvenlik garantileri, tarafların orta ve kısa menzilli füzelerin birbirlerinin menzilinde konuşlandırılmaması ve NATO'nun doğuya doğru genişlemeye son vermesi gibi maddeler içeriyor.