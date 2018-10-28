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Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin INF'den ayrılma kararınıyorumladı. Lavrov, söz konusu kararının objektif bir gerçek olduğunu söyledi.

28 Ekim 2018 Pazar 15:37
Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi yönünde karar aldığını ve bu kararı uyguladığını 'objektif bir gerçek' olarak kabul ettiğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında konuşan Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi yönündeki kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "(Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump'ı bu anlaşmadan çekilme konusunda açıklama yapmaya ikna ederek büyük rol oynadığı söyleniyor. Washington'daki 'arka bahçeyi' bilmiyorum. Bu konudaki tartışmaların ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis'in katılımı olmadan yapılmış olacağını düşünmüyorum. Bu açıkça görülüyor. Kararın alınmış ve uygulanıyor olması bizim için objektif bir gerçek" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:37
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