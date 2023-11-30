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Ekonomi Rusya'dan çok kötü haber! Türkiye'yi bırakıp o ülkeyi seçtiler
Ekonomi

Rusya'dan çok kötü haber! Türkiye'yi bırakıp o ülkeyi seçtiler

Yeniakit Publisher
2023-11-30 07:57:00 - 2023-11-30 08:02:18
Rusya'dan çok kötü haber! Türkiye'yi bırakıp o ülkeyi seçtiler

Yılbaşını yurtdışında karşılamak isteyen Rusyalıların ilk tercihi Türkiye yerine Asya ülkesi Tayland oldu.

Yılbaşını yurtdışında karşılamak isteyen Rusyalıların ilk tercihi Tayland, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Tinkoff'un araştırmasına göre, bankanın kartlarını kullanarak tatil satın alan turistlerin yüzde 32'si yılbaşını Tayland'da geçirecek.

İkinci sırada yüzde 13'le Türkiye var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin payı yüzde 9. Bunu yüzde 7'şerlik oranlarla Hindistan ve Çin takip ediyor.

Yakın mesafedeki ülkeler arasında en çok tercih edilenler Özebkistan, Ermenistan ve Azerbaycan oldu.

Yılbaşını ülke içinde geçirmeyi planlayan Rusyalıların en çok bilet satın aldığı şehirler Moskova, St. Petersburg, Soçi ve Kaliningrad olarak sıralanıyor.

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