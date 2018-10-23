Rusya'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması!

Kremlin Sarayı'ndan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama geldi.

"Netleşmesi gerek"

Kremlin Sözcüsü Peskov, olayı daha net yorumlamak için soruşturmanın netleşmesi gerektiğini vurguladı.

Peskov, "Bu olayı yorumlamak için güvenilir bilgilere ve soruşturmanın tamamlanmasına ihtiyacımız var. Aksi takdirde tamamlanmamış soruşturmaya yorum yapmak ve resmi tepki koymak yanlış olur" dedi.