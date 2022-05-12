Rusya’dan çarpıcı çıkış: Türkiye'ye minnettarız ama geri çekildiler

Kremlin Sözcüsü Peskov, “İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler için gerekli koşulları yaratmış olmalarından dolayı Türk meslektaşlarımıza tabii ki minnettarız” dedi, ancak Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin ‘çok ağır ve sonuçsuz ilerlediği’ değerlendirmesini yaptı.



Peskov, Ukrayna’da marttan beri Rusya ordusunun denetiminde olan Herson bölgesinin Rusya’ya bağlanıp bağlanmayacağına bu yerleşim yerinin sakinlerinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Herson idarecileri Rusya’ya bağlanma isteklerini Devlet Başkanı Putin’e ileteceklerini açıklamıştı.

Peskov’a, Herson bölgesinin idarecilerinin, Rusya’ya bağlanma isteklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletmeleri hâlinde, Kremlin’in bunu kabul edip etmeyeceği soruldu.



“Herson idarecileri tarafından böyle bir istek iletilsin ya da iletilmesin, bu kararı verecek olanlar nihayetinde Herson bölgesinin sakinleridir” diyen Peskov, “Kendi geleceklerini Herson bölgesinin sakinleri kendileri belirlemeliler. Tabii ki bu konunun hukukçular tarafından da iyice değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira böylesine belirleyici kararların çok açık yasal zeminleri ve meşruiyetleri bulunmalı, aynı Kırım’da olduğu gibi" diye ekledi.



Bunun, Herson’da da Kırım’da olduğu gibi referandum düzenlenmesi gerektiği anlamına mı geldiği sorusuna ise Peskov, “Söylemek istediklerimi söyledim. Referandumla ilgili hiçbir şey söylemedim” yanıtını verdi.



Herson’daki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov’un, Herson’un Rusya’ya bağlanması yönündeki isteklerini iletmek için Devlet Başkanı Putin’e başvuracaklarını söylemişti.

‘Ukrayna ile barış görüşmeleri ağır ve sonuçsuz ilerliyor’

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin ‘çok ağır ve sonuçsuz ilerlediği’ değerlendirmesini yaptı. Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının gerçekleştirdikleri barış görüşmelerinde arabuluculara gereksinim olup olmadığı sorusunu Peskov, “Ukrayna ile görüşme süreci arabulucu olmadan başladı ve arabulucular olmadan oldukça ağır ve sonuçsuz ilerliyor” diye yanıtladı.



Sputnik'in haberine göre Peskov, Türkiye’nin barış görüşmelerindeki rolüne ilişkin bir soruya da, “İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler için gerekli koşulları yaratmış olmalarından dolayı Türk meslektaşlarımıza tabii ki minnettarız” yanıtını verdi. İstanbul görüşmeleri sırasında bazı somut sonuçlar da elde edildiğini hatırlatan Kremlin Sözcüsü, “İstanbul’da bizim için gerekli olan anlaşmalara dahi varıldı ancak bunlar daha sonra Ukrayna tarafından geri çekildiler” diye devam etti.

‘Rusya’da sıkıyönetim ilanı planlanmıyor’

Diğer yandan Kremlin Sözcüsü, ABD istihbaratının iddiasının aksine, Rusya’da sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin bir planlarının bulunmadığını belirtti.



Peskov, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olmak için yakında resmi başvuruda bulunma ihtimallerine ilişkin bir soruya da, “İttifakın sınırlarımız yakınındaki kümelenmesini bir biçimde değiştirebilecek her eylemi en dikkatli şekilde izliyoruz. Bu durum çok detaylı bir analize tabi olacak” yanıtını verdi.

Putin, Ukrayna’da uzun bir savaş mı planlıyor?

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’da uzun bir savaş planladığı yönündeki açıklamalarının sorulması üstüneyse Peskov, Ukrayna’daki operasyon konusunda Kremlin tarafından yapılan açıklamaların baz alınmasını istedi ve Putin’in, son açıklamalarında, Ukrayna operasyonunun önceden yapılmış plan doğrultusunda ilerletilmekte olduğunu söylediğini hatırlattı.