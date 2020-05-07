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Gündem

Rusya'dan bomba S-400 açıklaması: Türkiye ortak olabilir

Rusya’nın askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS’nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye’nin bir parti daha Rus S-400 savunma sistemi satın almasına yönelik görüşmelerin halen sürdüğünü söyledi. Şugayev ayrıca olası ikinci S-400 alımında Türkiye'nin belirli bir oranda üretime ortak olabilme ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:21:00 - 2020-05-07 17:48:47
Rusya'dan bomba S-400 açıklaması: Türkiye ortak olabilir

FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya’da yayımlanan bir savunma dergisine verdiği demecinde, "Türkiye’ye yeni bir S-400 partisi satışı yapılması konusu halen gündemimizde, bu gündemimizden çıkmış değil. Sistemin içeriği, teslimat tarihi ve diğer şartlar üstünde anlaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Şugayev, "Şimdilik görüşme sürecindeyiz, umuyoruz ki öngörülebilir gelecekte ortak bir paydada buluşacağız" diye ekledi.

"İkinci partide Türkiye’nin üretime ortak olması olası"

Türkiye’ye S-400 teslimatı yapılmasını içeren birinci kontratın sadece satışı kapsadığı, ortak üretim gibi bir maddenin burada bulunmadığı hatırlatmasını yapan Şugayev, söz konusu kontratta yer alan opsiyonun ise, ikinci partide Türk tarafının belirli bir oranda üretime ortak olabilmesi ihtimalini içerdiğini söyledi.

Rusya yapılan birinci kontrat kapsamında Türkiye’ye geçen sene dört adet S-400 bataryası teslim etmişti. Opsiyon da içeren kontratın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

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