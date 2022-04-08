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Dünya Rusya'dan bomba açıklama! Yakında bunu yapacağız
Dünya

Rusya'dan bomba açıklama! Yakında bunu yapacağız

Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmakta olduğunu belirterek, Ukrayna'da başlattığı "özel operasyonu" "yakın gelecekte" sonlandırabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 14:38:00 -
Rusya'dan bomba açıklama! Yakında bunu yapacağız

Rusya'nın Ukrayna işgali 44. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başladı. Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşırken, Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmakta olduğunu belirterek Ukrayna'da başlattığı "özel operasyonu" "yakın gelecekte" sonlandırabileceğini açıkladı.

 

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